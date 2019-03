Mauritanie-Burkina : le portier titulaire des Mourabitounes pourrait Ãªtre forfait

Sahara Médias - Le portier de l’équipe nationale de football de la Mauritanie, Souleymane Diallo s’est blessé lors de la dernière séance d’entraînement des Mourabitounes au Maroc.



Selon le site « KOORA », citant des sources médicales, la blessure du gardien de buts de l’équipe pourrait l’empêcher de prendre part à la rencontre contre le Burkina Faso demain vendredi à Ouagadougou. Une rencontre sans enjeu pour les Mourabitounes d’ores et déjà qualifiés pour les phases finales de la CAN, et déterminante pour les locaux encore en course avec une autre équipe du groupe, l’Angola.



Le second gardien des Mourabitounes, Mohamed Salah Eddine s’était blessé lors du dernier match de son club, FC Tevragh Zeina lors du championnat de première division.



L’entraîneur national a fait appel au portier de la Kédia, Namory Diaw pour le suppléer et sera donc contraint de composer avec un nouveau gardien, sans grande expérience par rapport aux deux gardiens blessés.









