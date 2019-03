Indicateur du bien Ãªtre : la Mauritanie Ã  la 122Ã¨me placeâ€¦

Sahara Médias - Dans le nouveau classement de l’indicateur de bien être pour 2019 qui vient d’être publié, la Mauritanie occupe la 122ème place parmi les 156 pays et la 13ème au sein des pays arabes. Elle enregistre un gain de quatre places par rapport au classement antérieur, dans cet indicateur des nations unies.



Ce rapport qui concerne 156 pays est une étude de la situation du bien être dans le monde partant d’un certain nombre de considérations dont notamment le revenu, la liberté, le niveau de la corruption, la moyenne d’âge attendue, l’appui social et la générosité.



Dans la zone du Maghreb la Libye occupe la 72ème place mondiale et la 6ème dans le monde arabe, deux rangs de moins que lors du dernier classement. L’Algérie pointe à la 88ème place mondiale et la 7ème parmi les pays arabes, et recule de quatre places par rapport au précédent classement.



Le Maroc recule lui aussi de quatre places pour occuper le 89ème rang mondial et le 9ème dans le monde arabe.



Sur le plan mondial la Finlande point pour la deuxième année à la première place et les pays nordiques demeurent les mieux lotis depuis l’instauration de ce classement en 2012.



Deux pays africains, le Soudan du sud et la Centrafrique pointent respectivement aux dernières et avant dernières places (156 et 155), devancés par l’Afghanistan (154).









