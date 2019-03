Mauritanie-SÃ©curitÃ©: Le chef d'Ã©tat-major des armÃ©es discute avec des experts onusiens

Mauriweb - Le chef d'état-major des armées, le général Mohamed Cheikh Ould Mohamed Lemine, alias "Berrour" a reçu mardi en audience une équipe d'experts sécuritaires des Nations-Unies en visite de travail en Mauritanie.



Cette rencontre survient à la fin de la mission des experts sécuritaires des nations-unies dans le pays où ils séjournent depuis le 12 mars 2019. La fin de la mission des experts onusiens intervient à la suite d'une attaque de l'aviation militaire lundi contre un convoi de trafiquants de drogue qui transportait 3.3 tonnes de stupéfiants soupçonnés être de connivence avec les réseaux terroristes dans le Sahel.



Ce dernier est la proie de plusieurs défis sécuritaires alors que le commandant des forces du G5 Sahel, le général mauritanien Hanena Ould Sidi Ould Hanena, a récemment évoqué une lenteur dans l'équipement des forces de cette organisation pour faire face à l'activisme terroriste dans la sous-région.



Notons que l'entrevue du chef d'état-majors des armées avec les experts onusiens s'est déroulée en présence de son adjoint, le général, Isselkou Ould Cheikh El Weli.









