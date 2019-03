Saisie de 3,3 tonnes de drogue en Mauritanie

Les Mauritanies - L’armée mauritanienne a mis la main sur 3,3 tonnes de drogue ainsi des véhicules appartenant à une bande de trafiquants de stupéfiants apprend-on jeudi 21 mars de sources sécuritaires.



Cette grande manœuvre militaire a été menée dans l’extrême est du pays permettant ainsi de cueillir ces malfrats, liés à des réseaux terroristes dans la zone du sahel. Selon ces sources, c’est la deuxième région militaire qui s’est chargée de cette mission après avoir reçu des renseignements faisant état de présence de « bandits » dans la région.



Depuis plusieurs années, la Mauritanie est devenue une plaque tournante du trafic de drogue dans la région sahélo-saharienne.



Le pays sert de relais pour acheminer les produits vers les marchés européens et du Moyen-Orient.



Ibrahima Junior Dia









