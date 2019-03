Mauritanie- DÃ©ferrement devant le parquet d'un soldat qui a tirÃ© sur un sexagÃ©naire

Mauriweb - La gendarmerie a déferré jeudi un soldat accusé d'avoir tiré sur un sexagénaire la semaine dernière dans le Hodh Charghi.



Le soldat qui fait partie des forces du G5 en faction dans la région est accusé d'avoir donné, le 16 mars dernier, la mort au vieux chamelier, Mohamed Vall Ould Sidi Navae, alors qu'il le fouillait. Selon nos confrères de alakhbar, la famille du défunt soutient que la victime est décédé des suites d'un tir d'arme du soldat de la force G5 Sahel alors que cette aurait évoqué un accident regrettable.



La victime, selon ses proches, un chamelier avait été déjà fouillé une première fois la veille de l'incident du 16 mars.













