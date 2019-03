QuatriÃ¨me Ã©dition de la caravane mÃ©dicale, avec l'Association de dÃ©veloppement de Maghama (ADM)

ADM- L’Association de développement de Maghama (ADM) à Nouakchott et Nouadhibou en partenariat avec, ARMAF (Association des Ressortissants de Maghama en France), les ressortissants de Maghama aux USA et au Canada ainsi que sa Diaspora organise une caravane médicale dans la commune de Maghama du 21 au 24 mars 2019.



La commune de Maghama composée de 8 villages (Maghama, Fimbo, Gourel Mbeignou, Kahé, Gourel Hayré, Sonko, Dar el Beida et Windé Thilloudé) est située dans la partie Sud Est de la wilaya du Gorgol, Sa population est estimée à 17 000 habitants.



Cette caravane permettra d’offrir aux populations locales des services dans plusieurs spécialités (Pédiatrie, cardiologie, Dermatologie, Gynécologie, Ophtalmologie, stomatologie etc.)



Pour sa quatrième édition, la caravane va mobiliser un plateau technique de haut niveau et des praticiens de grande expérience pour contribuer au bien-être des populations par des consultations gratuites, des distributions de médicaments, des actes de soins et des soirées de sensibilisation au profit des populations de la commune pour concourir à la couverture sanitaire universelle.



Solidaires pour le développement humain durable.



Contacts: 46.56.00.18



La Commission de communication













