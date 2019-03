CommuniquÃ© du Conseil des Ministres du Jeudi 21 Mars 2019

AMI - Le Conseil des Ministres s'est réuni le Jeudi 21 Mars 2019, sous la présidence de son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, Président de la République.



Le Conseil a examiné et approuvé un projet de loi modifiant certaines dispositions de l’ordonnance n° 2007-012 du 8 février 2007 portant organisation judiciaire.



Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décrets suivants :



-Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d’Administration du Port Autonome de Nouadhibou.



-Projet de décret portant modification de certaines dispositions du décret n° 2012-061 du 28 février 2012 portant création du Centre d’Accueil et de Réinsertion des Enfants en Conflit avec la Loi.



-Projet de décret fixant les modalités de création et de gestion d’une Commission des Finances Régionales.



-Projet de décret portant transfert et répartition de dotations de l’Etat aux Régions.



-Projet de décret portant renouvellement du permis de rechercher n° 2043 pour les substances du groupe 2 (Or) dans la zone Terechrechet (Wilayas du Trarza et de l’Adrar) au profit de la Société Tafoli Minirerals Sarl.



-Projet de décret accordant le permis de recherche n° 2746 pour les substances du groupe 2 dans la zone de Nouamghar Sud (Wilaya de l’Inchiri) au profit de la Société Mauritanian Mining Petroleum & Services (MMPS SA).



-Projet de décret accordant le permis de recherche n° 2754 pour les substances du groupe 2 dans la zone de Diamer Nord (Wilaya du Trarza) au profit de la Société Mauritanienne Minière de Recherche et d’Exploitation d’Or (MMREO SA).



-Projet de décret accordant le permis de recherche n°2769 pour les substances du groupe 2 dans la zone de N’Derik Est ((Wilayas de l’Inchiri) au profit de la société Mauritanian Mining Petroleum Services (MMPS SA).



-Projet de décret accordant le permis de recherche n°2770 pour les substances du groupe 2 dans la zone de N’Derik (Wilaya de l'Inchiri) au profit de la société EXHYM



- Projet de décret portant nomination du Président du Conseil d’Administration de l'Agence de Développement Urbain



Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération a présenté une communication relative à la situation internationale.



Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure.



Le Ministre de la Santé a présenté une communication relative au bilan des réalisations du département du Ministère de la Santé pour la période 2009-2018.



Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes :



Ministère du Commerce et de l'Industrie



Cabinet du Ministre



Chargés de Mission:



- Ebaya Ould Mohamed Salek Walata;



- Khadijetou Mint Doua.



Conseillers:



Conseiller Technique chargé du Commerce: Mohamed Ould Hanine



Conseiller Technique chargé de l’Industrie: Mohamed El Moustapha Aamr MAHAM



Conseiller Juridique: Sidi Ould Mohamed Abdallahi Ould Had, titulaire d'un Mastère en droit des Affaires, précédemment attaché au cabinet du Ministre.



Inspection Interne



Inspecteur Général: Sidi baba Ould Oumar



Inspecteurs:



- Sidi mohamed Ould Moustapha, précédemment Directeur adjoint de l’Industrie;



- Hawa Isselmou OUDAA;



- Sow Djibril.



Secrétariat Général



Secrétaire Générale: Elalya Mint Menkous.



Administration Centrale



Direction de la Promotion du Commerce Extérieur



Directrice Adjointe: Nebgouha Mint Elkoutoub



Direction du Développement Industriel



Directeur: Babacar Mohamed Baba



Directrice Adjointe: Mariem Mint Mohamed Youssouf



Direction du Tourisme



Directeur: Mahfoud Ould Jiyid



Directrice Adjointe: Mariem Mint Elbechir, précédemment Chef service à la même direction



Direction de la Concurrence, de la Protection des Consommateurs et de la Répression des Fraudes



Directeur: Elgassoum Ould Sidi



Directeur Adjoint: Moustapha Ould Eleya



Direction de la Normalisation et de la Promotion de la Qualité



Directeur: Mohamed Ould Abdallahi Ould Ethmane



Directeur Adjoint: Kane Adama



Direction des Etudes, de la Programmation et de la Coopération



Directeur: Guisset Abou Diallel



Direction des Affaires Administratives et Financières



Directeur: Sidi Mohamed Ould Mohamed Mahmoud



Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement



Etablissements Publics



Société Nationale de l'Eau (SNDE)



Directrice Générale Adjointe: Sara Sidi Aly, titulaire d'un Master 2 en Finances des Entreprises



Ministère Délégué auprès du Ministre de l'Economie et des Finances chargé du Budget



Administration Centrale



Direction Générale du Budget



Direction de la Programmation des Lois de Finances



Le Directeur Mohamed Said Ould Ahmed Abdi est relevé de ses fonctions.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité