La CENI, ce nid des prochesâ€¦

Le Rénovateur Quotidien - Depuis sa création, la CENI n’a pas dérogé à la règle des recrutements d’un personnel pléthorique, incompétent dans sa majorité. Pendant la période de repos « bio-électoral », c’est le calme plat, le dégraissage des locaux, le chômage provisoire des agents d’appui.



A la veille des élections, c’est le mouvement de reflux. C’est la reprise de la « pêche » ! Cette commission investie d’une mission technique pour faciliter la bonne conduite des opérations électorales regorge de candidats en quête de job saisonnier. Mais seuls les mieux introduits obtiennent le sésame pour faire partie de la caravane. Les directoires changent et les habitudes restent.



Aucune volonté d’assainir les mœurs, ni les règles administratives et techniques au sein de cette machine à dépenses chiffrées à volonté des ressources publiques. Ici, ongs aux multiples dénominations, prestataires de tous horizons, observateurs internationaux « observants » nationaux défilent pour ne pas rater le train de la CENI.



Les sages ont pourtant prêté serment d’accomplir leur mission dans la transparence et dans l’impartialité.



A l’exception peut-être des interventions, des pieds et mains pour placer les proches, les amis. Encore faudrait-il que les protégés portent un minimum de compétences à certains services. Quant à l’indépendance de la CENI, ce n’est ni par le serment, la main en l’air, la tête levée ou baissée, ni par l’âge que la raison de la sagesse résiste à l’autorité du ministère public. Du Prds au Prdr, à l’upr on se moque de la transparence des urnes ou de la préséance d’une CENI avec ou sans l’opposition.



En tout cas ce ne sont pas les compositions ou recompositions que des améliorations ont été apportées tant dans les outils de supervision, le management , le niveau du personnel, la fiabilité des PV, bref l’opérationnalisation du dispositif global. Toutes les luttes pour organiser des élections démocratiques ont beau être engagées, la bataille contre la fraude et l’achat des consciences est loin d’être gagnée.



A l’orée de la présidentielle, les activités préliminaires se remettent en marche, les candidats se mettent en ordre de jeu pour la conquête du fauteuil présidentiel. La crédibilité de la CENI sera mise prix !



Amadou Diarra









