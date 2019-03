Mauritanie : Plus de 16 milliards MRO pour la rÃ©habilitation du tronÃ§on Boutilimit-Aleg

Sahara Médias - La Mauritanie a signé jeudi un accord de prêt de 14 millions de dinars koweïtiens avec le fonds arabe pour le développement économique et social destiné à financer la réhabilitation du tronçon Boutilimit-Aleg.



Cet accord d’un montant d’un milliard six cent quatre-vingt millions de nouvelles ouguiyas a été signé par le ministre mauritanien de l’économie et des finances, Mokhtar O. Djay et par et Abellatif Youssef Al Hamad, président du conseil d’administration du fonds, directeur général.



Prenant la parole à cette occasion, le ministre mauritanien a loué la qualité des relations entre son pays et le FADES qui a appuyé avec générosité et succès pendant plus de 40 ans l’économie mauritanienne ajoutant que cet accord s’inscrit dans ce cadre.



Intervenant à son tour le président du conseil d’administration du FADES a salué les importants progrès réalisés par la Mauritanie au cours des dernières années dans les différents domaines, économique et social.



Cet accord a encore dit le directeur général du FADES va contribuer à améliorer la situation d’une infrastructure vitale au cours des dernières années.



Selon l’agence mauritanienne d’information le portefeuille de la coopération entre la Mauritanie et le FADES au cours des quarante dernières années a atteint 662 millions de dinars koweïtiens soit 66,2 milliards de nouvelles ouguiyas.













