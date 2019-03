RIM-FADES: Une enveloppe d'un milliard 680 millions N-UM pour la rÃ©habilitation de la route Boutilimitt-Aleg

Tawary - Une convention de prêt d'un montant de 14 millions de dinars koweitiens soit l'équivalent d'un milliard 680 millions N-UM destinés au financement du projet de réhabilitation de la route Boutilimitt-Aleg a été bouclée à Nouakchott entre la Mauritanie et Le Fonds Arabe pour le Développement Économique et Social (FADES).



La réhabilitation de ce tronçon de route contribuera à améliorer et développer le service de transport terrestre sur la route de l'Espoir qui relie la ville de Nouakchott aux frontières avec le Mali. Tout comme elle développera les zones limitrophes à cette route et améliorera les conditions de vie économiques et sociales de leurs populations, en leur offrant les services de base.



Le document sanctionnant ce prêt a été signé, ce jeudi 21 mars, à Nouakchott, conjointement par le ministre mauritanien de l’Économie et des Finances, Monsieur Moctar Ould Djay et Monsieur Abdel Latif Youssef El Hamd, directeur général, président du Conseil d'Administration du Le Fonds Arabe pour le Développement Économique et Social (FADES), rapporte l'Agence gouvernementale AMI.



Dans le cadre des financements, le portefeuille des prêts accordés par le FADES pour le financement des projets de développement en Mauritanie a atteint au cours des dernières 40 années près de 662 millions de dinars koweitiens l'équivalent de près de 66,2 milliards d'ouguiyas (N-UM).



Selon le ministre de l’économie et des finances, le FADES a contribué de manière généreuse et réussie, tout au long de plus de 40 ans, à l'impulsion du développement économique et social du pays, à travers le financement de nombreux et importants projets couvrant tous les secteurs vitaux comme l'eau, l'énergie les télécommunications, , les routes, les mines, la pêche, le développement rural, la santé, en plus de l'amélioration des capacités institutionnelles.



Pour sa part, le directeur général, président du conseil d'administration du FADES a rendu hommage au grand progrès qu'a connu la Mauritanie au cours des dernières années dans les différents domaines de développement économique et social.



Monsieur Abdel Latif a signalé que la Mauritanie est un partenaire principal du FADES des pays qui méritent l'appui.









