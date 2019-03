Mauritanie : lâ€™armÃ©e sâ€™explique Ã  propos de lâ€™incident du 16 mars

Sahara Médias - L’armée mauritanienne s’est expliquée ce jeudi à propos du meurtre le 16 mars d’un citoyen dans l’est du pays, intercepté par des éléments de l’armée, après des passages répétés au près d’une position militaire du bataillon relevant de la force du G5 Sahel.



Dans le communiqué publié ce jeudi, l’armée nationale évoque un tir par erreur d’un soldat à l’origine de la mort, malheureusement, de ce compatriote.



L’armée affirme qu’à l’issue de l’enquête judiciaire ordonnée par le procureur de la république et en présence des autorités administratives et sécuritaires, il s’est avéré que le défunt, Mohamed Vall O. Sidi Navae, domicilié à N’Beikett Lahwach était à la recherche d’un bétail égaré, et a du s’approcher d’une zone interdite, créant le doute chez les sentinelles qui ont tenté de l’arrêter.



Au cours de cette tentative, ajoute le communiqué, et face à une réaction inopportune de l’homme, une bale est partie de l’arme d’un soldat et a entraîné la mort de l’homme.



La base militaire s’est occupée du transfert du corps du défunt et son inhumation et a assisté ses proches dans leur deuil.



L’état-major général des armées a adressé ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt et a invité les populations à l’extrême prudence aux abords des zones sécuritaires et de respecter les consignes en vigueur dans les zones sensibles afin d’éviter de tels incidents regrettables.



Cet incident avait cultivé l’inquiétude chez les populations de la moughata de N’Beikett Lahwach qui ont demandé avec insistance sur les réseaux sociaux l’ouverture d’une enquête à propos du cette affaire.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité