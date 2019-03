Flam-Mauritanie - Monsieur Ibrahima WELE, chargé de communication des Forces de Libération Africaines de Mauritanie(Flam) était l’invité de l’émission POLITITIA, sur AFRICA 24.



Une émission politique dont le numéro du vendredi 15 mars 2019 était consacré au thème suivant : La Mauritanie entre continuité et alternance. Les FLAM, invitées de l’émission "POLITITIA" sur Africa 24.

















