Tournoi UNAF-15: les Mourabitoune concÃ¨dent une 2 Ã¨me dÃ©faite dâ€™affilÃ©e

RIM Sport - Dur, dur l'apprentissage du haut niveau !!! Dos au mur suite au revers essuyé face à l’Algérie, lors de l’entame de la compétition, les Mourabitoune Cadets ont malheureusement concédé, vendredi 22 mars 2019, leur deuxième défaite d’affilée face à la Libye (0-2).



Nommé en février dernier, à la tête des Mourabitoune cadets, Oumar N’Diaye rate ainsi ses débuts sur le banc.



Toutefois, les partenaires de Sidi ElMoustapha Babana devront sauver les meubles, lors de leur dernière sortie contre le Maroc, pour espérer sortir la tête haute de cette compétition.













