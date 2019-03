La veuve de Ould Abdel Aziz fils nommÃ©e directrice adjointe de la SNDE

Alakhbar- Le Conseil des ministres a nommé jeudi 21 mars courant, Sara Sidi Aly, veuve d’Ahmedou Ould Abdel Aziz, au poste de directrice générale adjointe de la Société Nationale des Eaux (SNDE).



Mint Sidi Aly est secrétaire générale de la Fondation Rahma de bienfaisance créée par son mari feu Ahmedou Ould Abdel Aziz, particulièrement active dans le domaine de distribution d’aides aux pauvres et d’outils scolaires dans les zones de l’intérieur du pays, avant sa mort en décembre 2015.



Sara Sidi Aly est titulaire, selon le gouvernement, d'un Master 2 en Finances des Entreprises.



Elle succède à la DGA de la SNDE à Mahjouba Mint Habib, désignée début février Directrice des Chantiers Navals de Mauritanie.



Traduit de l’Arabe par Cridem



https://alakhbar.info/?q=node/16637









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité