Vidéo. Biram Dah Adeid sur RT France:

Pagesafrik.info - "20% de la population sont encore des esclaves de fait en Mauritanie", a déclaré Biram Dah Abeid sur le plateau de la Grande Interview, présentée par Samantha Ramsamy sur la chaîne d’information russe RT France.



Descendant d’esclaves, comme pratiquement plus 30% de la population mauritanienne, Biram Dah Abeid est militant anti-esclavagiste mauritanien et fondateur de l’IRA, l’Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste. Un entretien à (re)voir ci-dessous.



