Classement des villes: Le conseil rÃ©gional de Nouakchott est averti

Mauriweb - Le conseil régional de Nouakchott, élu récemment, a du pain sur la planche à la lumière du dernier rapport 2019 sur la qualité de vie dans les villes rendu public par le cabinet de conseil « Mercer ».



En effet, Nouakchott continue de trainer un pâle visage dans ce classement où elle stagne, en comparaison avec le rapport de 2018, à la 40ème sur le Continent africain. Nouakchott reste aussi la ville de l'Afrique de l'Ouest, exceptées Conakry et Ndjamena, la moins cotée. Elle devance donc des villes en perdition comme Kinshasa, Brazza, Ndjamena ou encore Khartoum.



Pour établir ce classement des villes où il fait bon vivre, lecabinet de conseil « Mercer » se fonde sur 39 critères qui embrassent des domaines aussi variés que l’environnement socioculturel, l’éducation, la santé, les loisirs, les transports, l’environnement naturel, les infrastructures, l’habitat…



Notons enfin que la ville de Nouakchott stagne en 2019 à cette 40ème place sur le Continent africain ; qu’elle occupait déjà en 2018.









