Mauritanie : hausse de 43% du personnel de la santÃ©

Les Mauritanies - Le ministre de la santé, Boubacar Kane, a indiqué, que l’effectif de son département a augmenté de 43%, passant ainsi de 5373 employés en 2009 à 7628 en 2019.



S’exprimant, jeudi 21 mars, lors du point de presse hebdomadaire consacré aux commentaires du conseil des ministres, le ministre a également mentionné que , le nombre de médecins spécialistes et généralistes , a connu une hausse respective de 54% (165 à 362) et 60% (479 à 768) sur la même période.



Évoquant, les infrastructures sanitaires, Boubacar Kane a révélé que le pays est passé de 530 points de santé en 2009 à 747 en 2019. Et de préciser que, «les centres sanitaires sont passés de 67 à 115 et les hôpitaux de 15 à 26, sur la même période ».



« Les laboratoires spécialisés dans le contrôle des médicaments, les centres de transfusion sanguine et les laboratoires d’analyse ont eux aussi passé de 3 institutions en 2009 à 7 en 2019, alors que la capacité d’accueil est passée de 1990 à 3275 », a-t-il renseigné.



À noter que, depuis plusieurs années, la Mauritanie fait des efforts considérables pour améliorer la santé des populations à travers la politique nationale de santé. Un programme élaboré dans la Stratégie de Croissance Accélérée et de Prospérité Partagée (SCAPP) à l’horizon 2030.



Ibrahima junior Dia









