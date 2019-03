Lâ€™ONG OAEMSD celebre la certification FDAL de 24 villages Ã  Kankossa

Amder Infos - L’ong OAEMSD a celebré ce mardi 19 mars 2019 la certification FDAL de 24 villages dans la moughataa de Kankossa en Assaba.



La certification FDAL pour Fin de la Défécation à l’Air Libre vient sanctionner un long processus qui tend à opérer des changements de comportements en matière d’hygiène et d’assainissement. Un village est certifié FDAL quand tous les ménages disposent de latrines, quand il y a un Comité Villageois d’Hygiène formé et opérationnel, et quand les populations sont sensibilisés sur les règles de base de l’hygiène.



Le personnel ATPC de l’OAEMSD, coordinateur, superviseur, facilitateurs ainsi que le staff de la DRHA de l’Assaba ont travaillé la main dans la main, parfois dans des conditions extrêmes, pour arriver à ce résultat. C’est le Comité Régional de Suivi qui attribue la certification FDAL.



Le Directeur Régional de l’Hydraulique et de l’Assainissement de l’Assaba Monsieur Moussa Ould Limam a remercié les habitants du village d’Ehel Sidi où a eu lieu la cérémonie pour leur présence en ce jour de grandes chaleurs et pour les efforts consentis pour se mettre aux normes d’hygiène et pour la réussite du Projet. Il a également remercié le personnel de l’OAEMSD pour le travail accompli et leur a demandé de continuer sur la même lancée.



Pour sa part le coordinateur ATPC de l’OAEMSD Monsieur Yahya Ould a remercié les populations pour leur disponibilité et pour le sérieux et la rigueur qu’elles mettent dans l’écoute, le suivi et l’application des instructions et orientations données par le personnel de l’ong et qui ont grandement contribué à la réussite du Projet. Il a également remercié le DRHA qui a fait le déplacement de Kiffa pour son engagement en vue de l’atteinte des objectifs communs. Notons que Mr Yahya Ould Mkheytir est un consultant senior de grande renommée.



Le Chef du village d’Ehel Sidi a remercié, au nom des populations, le DRHA et le personnel de l’OAEMSD, pour les efforts déployés pour protéger ce que les ruraux ont de plus utile : la Santé. Il s’est engagé au coté des populations qu’il représente à assurer le suivi et l’utilisation des latrines et à mettre en oeuvre de façon permanente les enseignements reçus. Ensuite il a été procédé à la réception et à la fixation du panneau de certification FDAL du village.



Pour rappel le Projet Assainissement Total Piloté par la Communauté est un projet piloté par la Direction de l’Assainissement du MHA sur financement de l’Agence Française pour le Développement/Union Européenne qui touche cinq wilayas du pays. L’ONG OAEMSD est chargée de réaliser le volet Assaba du Projet. Ce volet englobe 120 villages répartis entre les communes de Kankossa, de Hamoud et de Blajmil dans la moughataa de Kankossa.





























Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité