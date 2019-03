Les ONG et les journalistes interdits de Mauritanie

Mondafrique - Le refus opposé à la délégation d’Amnesty International d’entrer en Mauritanie n’est pas une première dans un pays qui a pris l’habitude de refouler les ONG et les chercheurs.



Voici la liste des refoulements les plus récents d’organisations humanitaires désireuses d’entrer en Mauritanie.



Le 17 aout 2015, Michel Lawrence Hoffman président de l’organisation des droits de l’homme Vivere basée à Lausanne, est arrivé à Nouakchott pour assister au procès en appel de Biram Ould Dah, président de IRA Mauritanie et de son vice-président, Brahim Ould Bilal.



Monsieur Lawrence a été maintenu à l’aéroport de Nouakchott pour « défaut de visa. » Il a finalement été expulsé.



http://cridem.org/C_Info.php?article=674427



Le 28 mars 2018, un photojournaliste franco-marocain, Seif Kousmate, a été expulsé de Mauritanie vers le Maroc alors qu’il tentait d’enquèter sur l’esclavage.



https://www.google.com/amp/s/www.voaafrique.com/amp/4320632.html



Mmes Foray et Gosse qui effectuaient des recherches sur l’esclavagisme et le racisme ont été expulsées également de Mauritanie.



https://www.fidh.org/fr/themes/defenseurs-des-droits-humains/mauritanie-expulsion-de-mmes-foray-et-gosse-pour-recherches-sur-l



Le 8 septembre 2017, une délégation américaine des droits de l’homme bloquée à l’aéroport Oumtounsy.



http://fr.alakhbar.info/12806-0-Mauritanie-Une-delegation-americaine-des-droits-de-lhomme-bloquee-a-laeroport-Oumtonsy.html



Une mission d’Amnesty International refoulée à l’aéroport https://www.google.com/amp/s/amp.lefigaro.fr/flash-actu/mauritanie-une-mission-d-amnesty-international-refoulee-a-l-aeroport-20190319



Par Nicolas Beau









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité