Francphonie : Lâ€™impact des infrastructures sur le milieu marin, objet d'une confÃ©rence au CCM

APJED - La journée de la langue française et de la francophonie a été célébrée, ce 21 mars 2019 par l’Association de jeunesse pour la protection de l’Environnement et le développement à Nouakchott.



Pour ce faire, elle a organisé au centre culturel marocain une conférence sous le thème : « L’impact des infrastructures sur le milieu marin ». Les exposés ont été animés par d’éminents universitaires mettant en exergue la responsabilité nocive de l’homme dans la dégradation du milieu marin.



Des films documentaires à la tonalité vulgarisatrice ont été projetés pour illustrer la gravité du drame qui touche les océans, les aires protégées tel que le parc National du Diawling mettant à rude épreuve l’équilibre de l’écosystème et la vie humaine.



Ces communications faites dans une langue particulièrement didactique avaient pour cible des groupes d’étudiants et d’élèves venus prendre part à la rencontre. Ils ont acquis de nouvelles connaissances sur les interactions homme / milieu marin et écosystèmes et trouvé des réponses à leurs multiples interrogations. Des recommandations ont été formulées par les intervenants en vue de changer les comportements et les perceptions sur la nature.



La cérémonie a été présidée par le président de l’Association de jeunesse pour la protection de l’Environnement et le développement, Cheikh KONATE qui a indiqué que si la francophonie s’évertue à la promotion de la langue française et de la diversité culturelle, à la promotion de la paix, de la démocratie et des droits de l’homme, l’appui à l’éducation, la formation, l’enseignement, elle ne néglige pas pour autant les questions environnementales et de développement durable.



Le président d’AJPED a rappelé que le Sommet de la terre de RIO en 1992 marque un engagement historique de la francophonie en faveur de la promotion du développement durable. Une position précise-t-il réaffirmée en 2012 à RIO+20. Il a conclue que cette manifestation est une contribution de son ONG à la semaine de la langue française et de la francophonie, espérant qu’elle puisse changer positivement le rapport de la jeunesse d’avec leur environnement.



Pour le directeur du Centre Culturel marocain, Said El Jaouhari la conférence sur l’impact des infrastructures sur le milieu marin contribuera à sensibiliser la société sur les dangers de la dégradation de l’environnement en Mauritanie. Said El Jaouhari a ajouté que la sauvegarde de l’environnement interpelle désormais chacun d’entre nous.



A la fin de la cérémonie, l’assistance a visité une exposition photos qui a permis de mesurer l’ampleur des dégâts liés aux activités anthropiques menaçant les écosystèmes, les aires protégées, les végétaux, les animaux et les hommes.



---



































Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité