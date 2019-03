Lâ€™opposition Ã©crit au Ministre de lâ€™IntÃ©rieur

Alakhbar – Les partis de l'opposition mauritanienne ont adressé une nouvelle lettre au ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation M. Ahmed Ould Abdallah, l'invitant à répondre à leurs doléances relatives à la préparation des futures élections présidentielles d’une part ainsi qu’à arrêter les initiatives et les meetings jusqu'à l'ouverture de la campagne électorale, d’autre part.



La Commission représentant le Regroupement des partis de l’opposition a mis en exergue dans son courrier le caractère décisif du facteur temps, pour la satisfaction de certaines de ses revendications, qualifiant l’abstention du gouvernement de répondre rapidement à sa requête de refus.



La lettre signée par le Président en exercice du FNDU, Mohamed Ould Maouloud, attribue à la question relative à la CENI un cachet d’urgence, affirmant que si cet aspect décisif n’est pas tranché en temps opportun, cela voudrait dire, le maintien de la CENI en vigueur et par conséquent l’exclusion de la majorité des partis de l'opposition de la Commission et son quasi monopole par une seule partie politique.



Le courrier rappelle, partant du fait que la loi fixe la date d’ouverture de la campagne électorale, que les meetings et les initiatives de soutien diffusés dans les médias officiels et non officiels et les portraits géants élevés dans les lieux publics et dans les rues constituent une violation flagrante de la loi, dont il est du devoir du ministère de l’intérieur de mettre fin.



Le ministre mauritanien de l'Intérieur, Ahmed Ould-Abdallah, avait rencontré le 25 février dernier, les dirigeants des partis d'opposition, auxquels, il a exprimé la volonté du gouvernement d’examiner leur courrier adressé aux pouvoirs publics.



La lettre proprement dite portait sur des mesures que l’opposition juge nécessaires pour assurer la transparence des élections.



Les mêmes partis de l'opposition avaient adressé le 8 février une lettre au ministre de l'Intérieur, réclamant l'instauration d'un climat politique normal en abandonnant la logique de la confrontation, en plus d’autres revendications qualifiées également d’indispensables à la transparence et à l'intégrité des élections présidentielles attendues au milieu de l’année 2019.



Le courrier appelait aussi au respect de la constitution, des lois et des règles de bonne gouvernance, demandant à l’État de servir tout le monde sur le même pied d’égalité au lieu de servir une partie politique ainsi qu’à restructurer la Ceni.



Traduit de l’Arabe par Cridem



