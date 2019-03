Gorgol : IncinÃ©ration de 7 tonnes de mÃ©dicaments et produits alimentaires pÃ©rimÃ©s

Tawary - Les autorités mauritaniennes à Sélibabi, au Sud-est du pays, ont procédé, hier, vendredi 22 mars, à l'incinération d’une quantité de produits alimentaires et de médicaments périmés estimée à 7 tonnes.



Une tonne et demi de farine, deux tonnes de médicaments, trois tonnes de boissons gazeuses et une tonne de pâtes alimentaires constitués cette cargaison à incinérer. Il s’agit de produits saisis par les services de la sécurité et les agents de la protection des consommateurs au cours des opérations de contrôle.



L'opération s’est déroulée en présence des autorités administratives, du délégué régional du ministère du commerce, de l'industrie et du tourisme et des autorités administratives et sécuritaires dans la wilaya du Gorgol.