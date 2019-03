PrÃ©sidentielle 2019 : Lâ€™annonce officielle de la candidature du dÃ©putÃ© Biram Dah Abeid cet aprÃ¨s-midi

Tawary - La coalition IRA-Sawab organisera, ce lundi 15 mars, à l’ancienne maison des jeunes de Nouakchott, un meeting au cours duquel, elle annoncera la candidature du député Biram Dah Abeid, pour la présidentielle prochaine, a-t-on d’une source fiable.



Au cours de cette cérémonie, le candidat annoncera son programme électoral, ajoute la source. Il a été élu député à l'assemblée nationale en septembre dernier, alors qu'il se trouvait en prison suite à une plainte déposée contre lui par un journaliste mauritanien pour "menaces et injures".



Il faut rappeler que le président du mouvement abolitionniste non reconnue par les autorités mauritaniennes est venu deuxième après l’actuel homme fort de Nouakchott, lors de la dernière présidentielle.













