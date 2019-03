Championnats dâ€™Afrique de la Zone 2 : Belle moisson mauritanienne

RIM Sport - Une fois encore, nos athlètes ont porté très haut les couleurs mauritaniennes. Brillants de performance sur les tatamis, nos budokas se sont adjugés une belle moisson de médailles, lors des 5 èmes Championnats d’Afrique de la Zone 2 cadets, juniors et espoirs (-21ans) de L’UFAK , qui se sont achevés, dimanche 24 mars 2019, au stadium Marius Ndiaye à Dakar(Sénégal). Et les résultats dépassent, à tout dire, les ambitions annoncées lors de la préparation. L’équipe revient en effet avec huit médailles dans ses bagages.



Une belle récompense pour l’équipe mauritanienne pour le travail accompli par les techniciens auprès de ces jeunes. Cette belle moisson confirme ses bons résultats et la progression constante de ces dernières années de la discipline. Ces excellents résultats zonaux viennent logiquement compléter les parcours des jeunes.



Pour rappel, la délégation mauritanienne était composée de 7 athlètes :4 kata-is et 3 combattants, 3 élèves de Tenshokai karaté club, 2 élèves de yama Tsuku karaté, 1 élevé de club delta et 1 élevé fudoshin club. La Mauritanie avait présentée une équipe en kata pour les cadets et individuels cadets avec un espoir, pour kumités 1 cadets juniors et espoir.



Le staff technique était composé du directeur technique national et des coachs. Il y avait la participation de 6 pays sur 8 à savoir outre le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, la Guinée, le Cap Vert et la Sierra Léone.



Les compétitions avaient été précédées du 21 au 22 mars derniers, par des stages et examens coaching et d’arbitrage. Une mention spéciale a été adressée par le secrétaire général de la fédéMamadou Amadou Sy au vice-président de la fédération mauritanienne de karaté Mohamed Tleimidi,au Dtn Diop Alioune sans oublier le staff technique d'accompagnement à Dakar qui n'ont ménagé aucun effort.



Des remerciements ont été formulés à l’endroit des coachs Nagi Ould Vih et Mohamed Fall,à l'arbitre Ahmedou Ould Ahmed et enfin aux sensei Samba Diallo ,Dah et Mohamed Ould Bilal et à tous ceux qui ont participer de près ou de loin à la préparation de cette mission.



Résultats



KATA Individuel CADETS :



-Mohamed Abdallahi Gueye médaille d'Argent



KATA Individuel ESPOIRS :



-Vadel Hadrami Haidara médaille d'Argent



KATA par ÉQUIPE



-Mohamed Abdallahi Gueye... Bronze



-Samba Oumar Niang. .........Bronze



-Sileye Ibrahima Sy..........Bronze



KUMITE cat 61kg



-Saliou Mamadou Fall........Bronze



KUMITE Cat -75kg



-Salif Gueye........................Bronze



KUMITE Cat -52kg Cadet



-Alioune Lesiad Bilal............Bronze









