Mauritanie-Politique: L'Ã©lection prÃ©sidentielle prochaine dÃ©cisive pour l'avenir du pays (Ghazouani)

Mauriweb - "L'élection présidentielle prochaine est décisive pour l'avenir du pays", a déclaré, dans un rassemblement de ses soutiens, le candidat Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed Ould Ghazouani.



Le candidat, qui s'exprimait dimanche à l'occasion d'une rencontre de ses soutiens, a remercié les hommes d'affaires et opérateurs économiques qui lui apportent leur soutien précisant au passage qu'il mesurait le soutien que ces acteurs lui ont apporté au lendemain de sa déclaration de candidature pour l'élection présidentielle de juin 2019.



Ould GHazouani a encore estimé que cet engagement en sa faveur traduirait la matérialisation des aspirations de tous à servir le pays.



Notons que Ould Ghazouani, ancien chef d’états-majors des armées, pendant une dizaine d'années et ex-ministre de la défense, la veille de sa candidature, a officiellement annoncé son intention pour briguer la magistrature suprême, le 1er mars dernier.









