VidÃ©o. Biram officiellement candidat aux Ã©lections prÃ©sidentielles

Sahara Médias - Le président du mouvement abolitionniste IRA, Biram O. Dah O. Abeid a annoncé officiellement ce lundi sa candidature aux prochaines élections présidentielles prévues en juin prochain.



Dans son discours prononcé à cette occasion, O. Abeid a dit qu’il œuvrera à réaliser la justice, à lutter contre la corruption et à restaurer la crédibilité des symboles de l’état.



Biram qui avait été élu député lors des dernières élections législatives sous la bannière du parti d’opposition Sawab, a dit qu’il était porteur d’une vision national capable d’annihiler les différences sociales et le racisme dans le pays.



Le candidat a présenté un certain nombre de propositions destinées à lutter contre la corruption, la gabegie et le gaspillage et à soumettre la richesse nationale à une gestion transparente.



Il a promis par ailleurs de lutter contre les faux médicaments, à construire des routes modernes, intégrer les langues nationales dans le système éducatif national, à supprimer l’enseignement privé, à auditer les diplômes des fonctionnaires de l’état afin de s’assurer de leur légalité.



Des dirigeants de l’opposition mauritanienne, le candidat aux élections présidentielles Sidi Mohamed O. Boubacar en plus de militants du mouvement IRA et d’autres soutiens ont assisté à la cérémonie.



Biram qui est le seul candidat à avoir déjà pris part à une élection présidentielle en 2009, figurait parmi les choix de l’opposition pour un candidat unique à l’élection, une tentative qui avait alors échoué.













