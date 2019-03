AprÃ¨s les accusations de nÃ©gligence portÃ©es contre des mÃ©decins Ã  Aleg, une mission dâ€™enquÃªte sur place

Sahara Médias - Une mission chargée de diligenter une enquête est arrivée lundi soir à Aleg après les manifestations populaires qui ont sillonné les rues de la ville pour dénoncer « une série de négligences médicales à l’origine de plusieurs décès » à l’hôpital.



Selon des sources locales, cette mission est chargée d’enquêter sur les récents décès dans la structure sanitaire, dénoncés par les populations lors de gigantesques manifestations ce lundi dans les rues de la ville.



Ces mêmes sources ajoutent que le wali a convoqué le directeur de l’hôpital en présence des manifestants dont il a écouté leurs revendications en bonne place desquelles une enquête sur les décès des derniers jours, la mutation du médecin pédiatre et la stérilisation du service de chirurgie de l’hôpital.



Les autorités officielles n’ont fait aucune déclaration sur le sujet qui a coïncidé avec une vaste campagne sur les réseaux sociaux évoquant des erreurs médicales dans les hôpitaux mauritaniens.









