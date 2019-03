CommuniquÃ© de M. StÃ©phane GIRARD, Proviseur du lycÃ©e franÃ§ais ThÃ©odore Monod de Nouakchott, relatif Ã  la publication du recueil de poÃ©sie Â« Entre ciel et sable Â»

Lycée Français Théodore Monod - A la suite de la publication par Radiodiffusion Mauritanie Internationale de l'article de Mme Salimata Bâ, nous souhaitons préciser qu'en aucun cas nous n'avons cherché « à souiller la mémoire » d'un poète.



Une équipe de quatre professeurs a mené un beau projet pédagogique, avec les élèves, visant à promouvoir la littérature mauritanienne, à l’issue duquel l’établissement a publié une anthologie de textes poétiques mauritaniens d’expression française, « Entre ciel et sable ».



Notre démarche a été de valoriser et de diffuser la poésie mauritanienne, et celle de Tène Youssouf Gueye parmi d’autres, afin d'en permettre la découverte par les élèves de notre établissement et ceux des autres établissements de Nouakchott.



Le proviseur de l’établissement, ainsi que l’équipe des professeurs, a tenu à rencontrer, ce dimanche 24 mars à Nouakchott, le fils de l’auteur, M. Alassane Youssouf Gueye, à qui le Proviseur, au nom de l’établissement, a présenté des excuses qui ont été acceptées par l’intéressé.



En effet, la notice biographique de Tène Youssouf Gueye pouvant susciter des incompréhensions, nous allons en proposer une nouvelle, qui sera insérée dans les exemplaires de l’ouvrage et adressée à tous les établissements ayant déjà reçu le recueil : « Né à Kaedi en 1923, Tene Youssouf Gueye a publié : Les Exilés de Gourmel en 1968, A l'Orée du Sahel et Sahéliennes en 1975, puis Rella en 1985. Il est mort en 1988. »



Nous sommes donc sincèrement désolés que la notice consacrée à Tène Youssouf Gueye ait pu choquer, ce n’était bien évidemment pas l’objectif poursuivi par l’équipe de professeurs du lycée Théodore Monod, qui ne souhaitent que valoriser et promouvoir le patrimoine culturel mauritanien et particulièrement sa littérature.













