Aleg: rÃ©vÃ©lation des causes de la mort de patients Ã  l'hÃ´pital rÃ©gional

Essahraa - Une série de manifestations réclamant la sanction des responsables de l’hôpital régional d’Aleg, qui a enregistré dernièrement un « carnage humain », avec la mort de 3 femmes à la suite de césariennes, se poursuivent dans la ville.



Deux patients admis pour des opérations d’appendice, sont également décédées dans cette structure, révèlent des sources.



Le ministère de la Santé a décidé, face à cette situation, de fermer plusieurs départements du centre, sous prétexte qu’ils ne sont pas stérilisés, motivant les décès précités par la pollution et le manque d’hygiène.



Les services sanitaires de l’intérieur sont en proie à une grande négligence et un désordre manifeste, dus à l’absence de contrôle, au manque de moyens logistiques et du personnel médical.



