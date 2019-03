Mauritanie: Des citoyens mauritaniens devant lâ€™ambassade du Mali le 28 mars pour protester contre les exactions contre les peuls

Mauriweb - Des citoyens mauritaniens entendent organiser jeudi 28 mars un sit-in de protestation contre ce qu’ils considèrent comme « un génocide contre les peuls » au Mali, apprend-on d’une annonce relayée sur les réseaux sociaux.



Selon les organisateurs de cette manifestation, l’objectif est de « soutenir nos frères peuls » annoncent-ils.



Plusieurs personnalités politiques et de la société civile ont dénoncé les exactions contre cette communauté dont les ramifications s’étendent aussi en Mauritanie et dans d’autres pays de la sous-région et le silence « coupable » des médias dans cette affaire.



Malgré le limogeage des principaux responsables militaires par le président Ibrahim Babacar Keita et la dissolution, hier, en conseil de ministres extraordinaire, de la milice Dogon, le massacre d’une centaine de personnes innocentes envenimera encore plus la situation sécuritaire, déjà précaire, dans ce pays.



Rappelons qu’une manifestation similaire est prévue le même jour à Paris devant l’ambassade malienne en France.









