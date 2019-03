DÃ©bÃ¢cle des Mourabitoune cadets: Oumar N'diaye sâ€™explique

Rimsport - Les Mourabitoune cadets sont rentrés au bercail après leur participation calamiteuse au Tournoi UNAF. Trois sorties et autant de défaites lourdes pour les coéquipiers de Baba Koubeidich.



Suite au débâcle algérienne, les critiques ont fusé de partout.Pour s’en défendre, le sélectionneur national U15 est sorti ,mardi 26 mars 2019,de sa réserve sur sa page face book. Endossant la responsabilité de l’échec, N’Diaye évoque le gap existant entre la Mauritanie et ses voisins du Nord.



Il incite les clubs, « les éducateurs, les familles doivent faire passer la formation du jeune au dessus de tout si nous voulons un avenir radieux ».



Intégral



"Le tournoi unaf U15 s’achève sur ce sentiment mitigé. Au delà des résultats décevant face à nos voisins du nord, posons nous les vrais questions tous ensemble pour un avenir meilleur et dès maintenant. Certes nous ne pourrons jamais concurrencer ces pays dans les domaines financiers, structurel et culturel. Mais le peuple mauritanien l’a déjà démontré récemment qu’avec du travail, une vision à long terme, et une unité nationale nous pouvons réaliser de grandes choses.



Le football des jeunes demande un investissement de toute part avec beaucoup de passions et du temps. Les clubs, les éducateurs, les familles doivent faire passer la formation du jeune au dessus de tout si nous voulons un avenir radieux. La fédération ne doit pas assumer à elle seule les succès mais aussi les échecs. Ne dis- t- on pas que les sélections nationales appartiennent à tous les mauritaniens? Oui, donc c’est le moment d’être concerné chacun a son niveau. En tant que directeur de l’académie et sélectionneur des jeunes, j’assume et j’assumerais tous mes actes.



En aucun cas un jeune doit être jugé sur ce qu’il ne connaît pas. Donc cher éducateurs Cher clubs Cher parents mettons nous autour des futurs plans de la fédération pour garantir à nos jeunes une formation adéquate au haut niveau car ce sont bien nous les responsables. Ce discours peut paraître utopique ambitieux ou rêveurs mais comme à mon arrivé je le redis nos jeunes doivent rêver et entretenir par la suite ce rêve par le travail.



Voici le but de ma venue dans le pays de mes parents, dans mon pays. Que Dieu nous aide. Fier d’être mauritanien".











