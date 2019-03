Nouakchott : BrÃ¨ve arrestation de 2 journalistes dâ€™Alakhbar

Alakhbar - La Police a arrêté brièvement deux journalistes d’Alakhbar qui couvraient, ce mardi, une manifestation devant le Palais présidentiel à Nouakchott.



Les deux journalistes Bilal Camara et Mohamed Lemine Ould Isselmou couvraient une manifestation de mères d’orphelins qui protestaient contre la fermeture d’une ONG caritative.



La Police a effacé les images sur la caméra des deux journalistes avant de les libérer.