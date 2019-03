Mauriweb - La police mauritanienne a procédé à une perquisition chez Abderrahmane Ould Weddady et emporté son ordinateur, apprend-on de bonne source ce mardi.



Appréhendé depuis vendredi, en même temps que Cheikh Ould Jiddou, Ould Wedday fait l'objet d'une enquête de la police suite à la publication sur les réseaux sociaux d'un posting accusant le président actuel, Mohamed Ould Abdelaziz, d'être au centre d'une affaire de gel de deux milliards de dollars aux Emirats Arabes Unis.



Il y a deux jours, rappelle-t-on, l'organisation de droits humains, Human Rights Foundation, basée à New York, avait exigé la libération des deux détenus.