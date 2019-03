UFP : DÃ©claration sur les 2 milliards de $ et l'arrestation des bloggeurs

UFP - Plusieurs médias et sites nationaux et étrangers se sont fait l’écho, il ya déjà quelques semaines, d’informations relatives à un montant de 2 Milliards de dollars gelés dans une banque émirati à la demande des autorités américaines.



Les rumeurs largement relayées notamment par le Journal londonien « Al Qods Al Arabi », entre autres, précisaient qu’une personne proche de l’entourage du président Mohamed O/ Abdel Aziz serait arrêtée aux Émirats dans le cadre d’une affaire de blanchiment.



De nombreux sites et de bloqueurs mauritaniens ont ensuite évoqué cette affaire avant que le police ne procède, vendredi dernier, à l’interpellation de deux bloggeurs parmi les plus connus pour leur liberté d’opinion et leurs enquêtes sur certaines affaires sulfureuses qui ont défrayé la chronique ces derniers temps, notamment l’affaire Cheikh Ridha qui impliquerait, également, l’entourage de l’actuel chef d’Etat.



Abderehmane Weddadi et Cheikh Jidou sont donc incarcérés depuis vendredi dans les locaux de la police avant que le parquet mauritanien ne rende public, un communiqué dans lequel il déclare que ces affirmations sont dénuées de tout fondement et que les enquête se poursuivent pour identifier les sources qui ont cherché, en colportant de tels mensonges, à ternir l’image du pays de ses institutions et de notre système judiciaire et financier.



Ceux-ci devront être présentés devant la justice pour répondre de leurs actes.



Les autorités qui ont refusé jusque-là tout contact entre les deux bloggeurs et leurs avocats, ont effectué, hier, une perquisition dans les domiciles de Abderehmane Weddadi et Cheikh Jidou et saisi leurs ordinateurs personnels.



L’UFP :



1. Condamne énergiquement cette violation flagrante de la liberté d’opinion



2. Exige la libération immédiate des 2 blogueurs et un respect strict des libertés des citoyens et de la presse.



La commission de communication



Nouakchott, le 26 mars 2019













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité