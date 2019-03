La police disperse un sit-in devant le palais prÃ©sidentiel

Alakhbar- La police mauritanienne a dispersé mardi après-midi, 26 mars courant, un sit-in organisé par des mères d’orphelins devant le palais présidentiel à Nouakchott, pour exiger l'ouverture de l’association "El Kheir" de bienfaisance, qui s’occupe de la prise en charge d’un certain nombre d'orphelins.



Les manifestantes ont scandé d’une même voix contre la décision de fermer ladite association, appelant les pouvoirs publics à renoncer à cette mesure.



Des banderoles dénonçant la fermeture de l’association El Kheir dont une appelant à l’ouvrir en tant que soupape de sécurité des orphelins et une autre selon laquelle, "il ne faut pas faire verser de larmes à l’orphelin mais au contraire l’apaiser", ont été brandies au cours du sit-in.



Les autorités mauritaniennes avaient fermé depuis des semaines l’association El Kheir, active dans la prise en charge et l'enseignement des orphelins.



L’association forme également leurs mères sur des Activités Génératrices de Revenus (AGR), telles que la couture, la teinture et d'autres projets parrainés par l'association.



Traduit de l’Arabe par Cridem



https://alakhbar.info/?q=node/16706









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité