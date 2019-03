El Emel YakÃ ar, Pour le continum de l'Å“uvre de construction massive

Malick Pallen - Des jeunes et moins jeunes, ressortissants de certains villages wolofs du Trarza, de Nouakchott et d'autres contrées du pays, se sont réunis ce dimanche 24 mars au PK 8, afin de réfléchir sur le contexte politique du pays et les questions programmatiques qui les préoccupent.



De hauts cadres, des fonctionnaires, des imams et notables de village, des ouvriers, des techniciens, des artisans, des professeurs, des acteurs de la société civile, des hommes d'affaires et de simples citoyens étaient présents à cette réunion.



Le décryptage de la situation du pays a révélé que notre contexte sous régional, requiert le même niveau d'engagement des dix dernières années pour la sécurité et la stabilité de notre pays.



En outre, la Mauritanie, œuvre pour réunir ses citoyens, quelqu'en soit leur origine ethnique ou tribal, autour d'un idéal commun de citoyenneté et d'engagement sincère et inébranlable, en faveur de la nation. Cette action doit se poursuivre et s'intensifier dans les années avenirs.



Le diagnostic a également révélé que les efforts menés pour l'ancrage d'une démocratie apaisée, une transformation sociale profonde ainsi que la construction des nouvelles infrastructures sont peu valorisées, auprès des populations. Des engagements devront être pris pour la promotion et la valorisation de ces acquis.



Concernant l'emploi des jeunes, le groupe recommande de changer de paradigme en mettant l'accent sur le coaching des jeunes pour une entrée réussie dans la vie active à travers l'auto emploi. L'adéquation formation/emploi, selon le groupe a fait certes, l'objet d'une réflexion approfondie et d'efforts réels mais n'a pas totalement jugulée le chômage de la jeunesse.



D'autres questions liées à l'éducation, à la santé, à l'énergie, au transport ont également été débattues.



A la lumière de ce diagnostic et afin d'accélérer la cadence pour la cohésion et la croissance partagée, la réunion soutient la candidature de Monsieur Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed Ould El Ghazouani, à l'élection présidentielle 2019.



Les participants se sont engagés à sensibiliser sur les défis du pays et les solutions optimales envisageables.



Vive la Mauritanie unie et prospère, El Emel, Yakàar.



Pour la Réunion



Ahmed Fall



Tel. : 37750935



Email : yakaar@yahoo.com

















Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité