BoghÃ© BC : Djiby Sy suspendu pour une annÃ©e

RIM Sport - La Commission Fédérale Juridique de la FBBRIM inflige une année de suspension à Djiby Sy , sociétaire de Boghé BC « pour agression sur un officiel ».



Les faits unanimement condamnés dans le milieu de la balle au panier, se sont produits, lors du match ElMina Jahe contre Boghé BC comptant pour les Play off Aller de la saison sportive 2018/2019, décentralisé à Nouadhibou. En effet, Djiby Sy « à la suite d’une phase de jeu a été sanctionné d’une faute technique de laquelle a découlée une agression de ce dernier à l’encontre du deuxième arbitre (Alassane Diallo) qui l’a disqualifié ».



Dans le cadre des compétences réparties entre les différentes Commissions Fédérales, la Commission Juridique a statué, mardi 26 mars 2019, sur cette question. Examinant l’affaire Djiby Sy, les membres de la CFJ se sont penchés sur le rapport du Délégué de match.



Ce rapport relate l’incident et l’arrêt du match indiquant que « le joueur est sorti après plusieurs interventions ». Cet incident s’est produit à la première minute du quatrième quart temps et a duré sept minutes, estime le délégué.



Du rapport de l’Arbitre Diallo Alassane, on peut extraire ce qui suit « Avoir été agressé physiquement par le numéro 15 de Boghé BC durant la rencontre après lui avoir infligé une faute technique. Il s’est retourné vers moi et m’a agressé et je lui ai donné une faute disqualifiante ».



Diallo a enfin demandé à la Commission de discipline de prendre des (mesures) sanctions sévères à l’égard de ce joueur.



En plus des écrits, certains membres de la Commission présents à Nouadhibou ont été entendus sur cette question. De sources concordantes, tempère la CFJ, « le joueur a fait un geste répréhensible mais n’a eu à porter la main sur l’officiel du match ». Toutefois, "la situation crée ne milite en aucun cas à l’attractivité de notre discipline et au respect des textes en vigueur", déplore la CFJ.



Il a été noté, fait remarquer la CFJ, « que le joueur fautif à la fin du match est venu embrasser l’arbitre et présenté ses excuses à la grande satisfaction de la famille du basket-ball ».



Ce geste de dernière minute n’a pas milité en sa faveur.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité