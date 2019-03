Aviation militaire : Pourquoi lâ€™ArmÃ©e commende-t-elle Ã  nouveau des ULM ?

Mauriweb - Les forces armées aériennes mauritaniennes veulent passer commande pour quatre avions de type ULM, apprend-on de source des médias spécialisés.



Une consultation dans ce sens a été engagée le 25 mars 2019 pour les acquérir. La commande de ces avions, sur fonds européens, est destinée au groupement nomade pour des missions d'appui de toute sorte : renseignement, évacuation de blessés, logistique. Le prix est estimé à 300.000 euros par avion.



Le retour à ces appareils inadaptés aux conditions climatiques, non armés et dont la maintenance à cause des vents de sable est particulièrement coûteuse, est inexpliqué. Les mêmes raisons avaient conduit à l’abandon de leur exploitation par l’Armée mauritanienne elle-même, expliquent les médias spécialisés.



L’inadaptation de ces appareils, selon les spécialistes, suscite des interrogations quant à leur efficacité sur le terrain.









