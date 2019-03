DÃ©claration de l'IRA-Mauritanie: La communautÃ© PEUL du Mali attaquÃ©e

IRA-Mauritanie - La communauté PEUL du Mali a été attaquée à l'aube du samedi 23 mars 2019. Cette attaque menée contre des bergers sans défense par des hommes armés a couté la vie à plus de cent personnes. Parmi les victimes, on dénombre des cheikhs, des femmes enceintes et des enfants en bas âge.



Cet incident s'est répété pour la deuxième fois en trois mois. Cet acte ignoble est de mauvais augures, car il constitue un très mauvais et dangereux indicateur d'insécurité et de stabilité pour le Mali voisin.



Le mouvement IRA – Mauritanie :



Présente ses condoléances aux familles éplorées et les assures de son soutien dans cette épreuve oh combien difficile.



Appelle les autorités maliennes à mener rapidement une enquête sur ces actes criminels répétés et à traduire en justice les responsables présumés.



Demande à la communauté internationale de fournir à la république sœur du Mali l'assistance dont elle a besoin pour rompre le cycle des conflits ethniques afin d'empêcher la réémergence d’une autre « Afrique centrale », qui aura de graves conséquences pour la sécurité et la stabilité de toute la région.



Nouakchott 27 mars 2019



Commission de communication









