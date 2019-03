Ould Weddady et Ould Jeddou dÃ©fÃ©rÃ©s en prison

Alakhbar – La justice mauritanienne a déféré mercredi 27 mars courant les deux blogueurs Cheikh Ould Jiddou et Abderrahmane Ould Weddady, quelques heures après leur audition par le parquet général.



La police a présenté les jeunes activistes devant le juge quelques jours après le lancement de l’enquête menée sur les informations relatives aux deux fameux milliards de dollars, qui font couler beaucoup d’encre sur la toile.



La police n’a pas autorisé les avocats des deux blogueurs à assister aux séances de l’instruction, apprend-on.



Traduit de l’Arabe par Cridem



