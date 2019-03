AMAM/Projet PrÃ©vention Conflits: 5e Ã©dition des journÃ©es d'Echanges et d'intÃ©gration culturelle-29 au 31 mars

AMAM - Pour célébrer le Vivre ensemble, l'Association Multiculturelle pour Un Avenir Meilleur (AMAM), organisera en partenariat avec l'Union Européenne et le projet Prévention de Conflits et Promotion du Dialogue Interculturel, la 5e édition de ses 72h d'Echange et d'intégration culturelle.



Cet événement de célébration du brassage culturel, placé sous la tutelle du Ministère de la Jeunesse et d Sport, sera marqué durant 3 jours ( 29 au 31 mars 2019) au village de la Biodiversité par une exposition des pays participants ( Mauritanie, pays de la sous région et amis).



Cette manifestation culturelle et de promotion de la cohésion sociale, dont l'accès est libre, sera ponctuée d'abord par une cérémonie inaugurale, le 29 mars à 9h30, une conférence de 17h -19h sur "L'intégration culturelle comme vecteur de la Paix et du Développement durable" avec comme conférenciers Imam Sarr et Tidiane Diagana, 21h - 23h, une soirée artistique avec le groupe Walfadjiri.



Au menu de la journée du 30 mars, 10h-13h une table ronde sur "L'extrémisme violent et la migration : causes, conséquences et solutions" par Ba Abdoulaye puis un débat à 17h -19h sur "Le rôle des jeunes dans l'intégration culturelle" comme panelistes , Hamma Souvi, Aicha War et Nejib Ould Dah. Cette journée vibrera aussi au rythme de la nuit du rire pour la paix avec à l'affiche: Big Baba, Pathé Camara, Moustapha Neyti, et Gros Bébé.



Au programme de la journée du 31 Mars, une exposition et une soirée culturelle vont marquer ainsi la clôture de ces 72heures d'échanges et d'intégration, organisées par l'association AMAM et ses partenaires.



Cellule communication



46919202- 48010971

















