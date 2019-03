Nous soutenons un programme politique et non une personne bien prÃ©cise, dit le Vice-prÃ©sident de Tawassoul

Mourassiloun - Nous soutenons un programme politique et non une personne bien précise, dit le Vice-président de Tawassoul.



Les partis de l’opposition soutiennent une personnalité en dehors de leurs rangs, non pas en tant que telle, mais plutôt pour son projet de société qui adopte la vision de l’opposition, a dit, le vice-président de Tawassoul Saleck Ould Sidi Mahmoud.



L’opposition n’est pas à sa première expérience dans cette option, puisqu’elle avait soutenu par le passé des candidats n’appartenant pas à ses composantes, notamment en 1992 et 2003, autour desquels elle s’est mobilisée, a-t-il ajouté.



Le leader islamiste a tenu ses propos en réponse à une question posée par une journaliste de la chaine TV El Mouritaniye, relative au soutien apporté par l’opposition à un candidat issu des régimes antérieurs, contre lesquels elle luttait.



