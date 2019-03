Kadiata Malick Diallo: l’heure grave du choix

Les Mauritanies - Après avoir évoqué le “suicide collectif” que serait une énième candidature de Mohamed Ould Maouloud, la députée Kadiata Malick Diallo oserait-elle franchir le rubicond et annoncer sa candidature?



Va-t-elle au contraire, se fondre en excuses, rentrer dans les rangs pour, nous le pensons, rater le train de l’histoire? Comme dit l’adage poular: “Mo susaa bone, lamotaako”. "QUi a peur des problèmes , ne régnera pas". Le consensus mou autour du Mao (Mohamed Ould Maouloud) et de son fidèle lieutenant, Lô Gourmo, résistera-t-il à la violente contestation interne?



Selon nos informations, de larges pans de l’UFP seraient favorables à une candidature dite de rupture en lieu et place d’un Mohamed Ould Mouloud, qui plafonne à des taux allant de 4 à 5%. Mis à part son carré de fidèles retranché dans le comité permanent, le président Ould Maouloud est loin d’avoir l’aval du bureau politique.



Cette instance qui se réunira le 6 avril est divisée entre plusieurs éventualités. D’où l’idée d’organiser des primaires inédites dans lesquelles Kadiata Malick Diallo jouerait un rôle de favori.









