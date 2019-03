CAON : Chronologie dâ€™une Ã©valuation scandaleuse

Ibrahim Bocoum - En juin 2018, la Mauritanie a signé avec la Délégation de l’Union Européenne, une convention financière pour appui au secteur de la justice. Cette convention s’inscrit dans le cadre du partenariat constant entre notre pays et l’Union Européenne et son objectif était de contribuer au renforcement de l’Etat de droit et l’appui institutionnel de la justice.



Le projet qui découle de cette convention devait démarrer au début du mois de février 2019. Seulement au niveau de la Cellule d’ Appui à l’Ordonnateur National le démarrage de ce projet a été trainé pour des raisons obscures et peu orthodoxes.



En octobre2018, après une évaluation qui a duré plus de deux mois, un bureau dénommé LATTANZION est sorti gagnant parmi les soumissionnaires et le 5 février 2019, une notification d’attribution du projet lui à été envoyée. IL avait 5 jours pour confirmer la disponibilité de son équipe d’experts et 15 jours pour procéder au changement d’expert en cas d’indisponibilité constaté.



Après une attente de plus trois d’évaluation, le chef de mission titulaire du bureau a désisté et le bureau a procédé à son changement dans le délai normal prévu le 20 février 2019. Un courrier de la CAON a été adressé au bureau pour complément d’informations dans un délai prévu au 1er mars et le vendredi 01 mars 2019, une commission restreinte désigné par le coordinateur lui-même, Mahfout ould Ahmedou a été mise en place pour évaluer le CV de l’expert remplaçant.



Rappelons que dans cette commission restreinte, Pierre Yves de la délégation y a assisté non pas en tant qu’observateur mais en tant qu’évaluateur avec droit de noter. Mais malgré cette démarche contraire aux principes les plus fondamentaux et aux procédures, le rapport d’évaluation confirmait les compétences de l’expert et soutenu par toutes les attestations demandées.



Le rapport a été bloqué au niveau de la CAON parce qu’il ne correspondait pas aux vœux de Pierre Yves et le Coordinateur de la CAON qui semblaient très préoccupés par faire passer le deuxième meilleur soumissionnaire à savoir le bureau Human dynamic par tous les moyens.



Human dynamic est un bureau dont le patron Stéphnane était à EGIS, Pierre Yves était à EGIS aussi et le comptable de l’offre du bureau Human Dynaics qui était aussi à EGIS ce qui dégage dejà un conflit d’interêt..



Saisi a propos du blocage du rapport d’évaluation à la CAON, l’Ordonnateur National Suppléant qui est tout nouveau a son poste à demandé la reprise de l’évaluation par le comité initialement désigné, le même comité qui avant évalué avant la notification du marché. Le vendredi 15 mars 2019, le comité été convoqué à 16 heures pour une seconde évaluation. Cette fois ci Pierre Yves y a assisté en tant qu’observateur contrairement à l’évaluation du comité restreint mis en place par le coordinateur de la cellule.



La aussi, les évaluateurs ( de la CAON, de l’ENAM et de la Justice ) ont confirmé et signé leur rapport qui qualifie l’expert plus 80% de la note prévue donc apte et compétent à remplir sa mission.



Selon les procédures de notation des experts, il existe une grille qui stipule celui qui se situe entre 16 et 18 , il a une note de 20, ce qui correspond à 80% des notes. Voir grille en annexe Les procédures sont très claires.



L’expert du bureau LATANZZIO répondait à cette note dans tous les rapports d’évaluation. Pourquoi alors s’acharner à le disqualifier sans raison parce que seulement un autre bureau compte sur des procédés contraires aux procédures et à la raison tout simplement.



Le lundi 18 mars 2019 le rapport d’évaluation a été soumis sans signature des experts avec une lettre de transmission contradictoire au contenu du rapport. Là aussi, l’Ordonnateur National Suppléant à renvoyé le dossier en exigeant la signature du rapport par les évaluateurs. Cette tentative de brouiller les cartes pour baliser l’ouverture pour Human Dynamic n’a pas abouti. C’est ainsi, que le rapport original signé a été envoyé le vendredi 21 mars à l’ONS avec une lettre de transmission qui sort de l’ordinaire



Quand on suit de prés ce qui s’est passé au niveau de la CAON, on se rend compte que c’est de l’injustice, que toute cette mascarade n’avait pour but que de faire passer le bureau Human Dynamic et Dieu seul connait les dessous de cette histoire



Human Dynamic est soutenu par Pierre Yves, le Coordonateur et Sidaty MAciré.



Partant du principe que le DAO stipule que tout bureau qui approche les membres du comité est éliminé d’office or Human dynamic avait reçu des informations confidentielles de l’évaluation qui l’ont amené à adresser un courrier à la CAON pour ternir l’image de l’expert principal1 du bureau LATTANZIO avant même la fin de l’évaluation donc il a violé le secret du processus d’évaluation et doit être éliminé et sanctionné conformément au DAO.



Si le travail des évaluateurs n’a aucun sens, aucun intérêt, pourquoi alors mettre en place des comités d’évaluations ? Si le coordinateur de la cellule peut désigner directement et le chargé du programme de la DUE valide sans lire un rapport, pourquoi alors perdre le temps aux évaluateurs ? Il ressort de s tout cela, que l’entêtement et obsession de passer au deuxième est démarche calculée. Elle ne répond à aucune conscience professionnelle ni au patriotisme.



Le Projet c’est un projet de l’Etat, il profite à notre pays. On ne peut pas jouer avec les intérêts du pays qui doivent être au dessus de tout. Le Président de la République, Son Excellence Mohamed Ould Abdel Aziz à toujours combattu avec fermeté ceux qui abusent de leur position pour agir comme ils veulent, à leur guise.



Devant cette mascarade et injustice, l’Ordonnateur National du FED en l’occurrence le Ministère de l’Economie et des Finances et l Ambassadeur, Chef de Délégation de l’ UE en Mauritanie doivent mettre au clair cette situation pour prévenir un dérapage injuste en s informant auprés de leurs services



C’est une affaire à suivre et dans le prochain article nous vous tiendrons au courant de la suite de cette scandaleuse histoire







Cheikh Brahim









