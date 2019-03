Ould Boubacar va signer un protocole dâ€™accord sur le programme de lâ€™opposition sans restriction aucune

Zahraa - Le Président du parti d’opposition de l’Union et du Changement Mauritanie (Hatem), Saleh Ould Hanena a révélé l’intention du candidat indépendant, l’ex Premier ministre Sidi Mohamed Ould Boubacar, de signer jeudi 28 mars courant, un protocole d’accord sur le programme de l’opposition sans restriction aucune.



Ould Hanena a tenu ces révélations au cours de l’émission « El Mechehed », télédiffusée mercredi dernier par la chaine TV privée Mourabitounes.



Ould Boubacar bénéficie déjà du soutien officiel de certaines formations de l’Alliance Electorale de l’Opposition Démocratique (AEOD), dont principalement le RNRD (Tawassoul).



Traduit de l’Arabe par Cridem









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité