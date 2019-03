3 partis politiques dÃ©cident de soutenir Ould Boubacar

Atlasinfo - Le candidat à l'élection présidentielle Sidi Mohamed Ould Boubacar a reçu les membres du bureau exécutif du "Mouvement des Jeunes pour la Renaissance" et le "Développement de SEBKHA" .



Le bureau a fait part de son admiration et de sa conviction sans équivoque du programme électoral du candidat Sidi Mohamed Ould Boubacar dans lequel tous les mauritaniens retrouvent leurs aspirations, raison pour laquelle les membres du rassemblement des jeunes de SEBKHA ont exprimé leur soutien sans faille au candidat Sidi Mohamed Ould Boubacar.



Les membres du bureau ont déclaré qu'ils ne ménageront ni leurs efforts ni leurs moyens au profit du candidat jusqu'à la victoire finale reprenant en chœur "Aujourd'hui et non demain"



Répondant aux membres du bureau dans une allocution improvisée le candidat a dit toute sa satisfaction d'accueillir le mouvement et s'est dit honoré de son soutien.



Il a évoqué les divers problèmes auxquels font face les habitants de Sebkha dans les domaines de l'Education, de la santé, de la précarité de l'environnement entre autres et s'est engagé à relever avec les habitants de Sebkha tous ces défis. Ils les a exhortés à voter pour le changement civil seul garant de réaliser leurs aspirations.









