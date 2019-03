Mauritanie : Une manifestation pour la dissolution de la Commission Ã©lectorale dispersÃ©e

Actualite-News - L’Opposition accuse la Commission électorale d’impartialité. Une manifestation organisée par des militants opposants, jeudi devant le siège de la Commission électorale nationale indépendante (Céni), dans la capitale mauritanienne Nouakchott a été dispersée par les forces de l’ordre.



Les manifestants revendiquaient la dissolution de la Céni et son remplacement par une autre commission avant la tenue de la prochaine élection présidentielle. Les forces de l’ordre ont utilisé des matraques pour disperser les manifestants et les éloigner des environs du bâtiment où siège la Céni.



Les parties de l’Opposition ont accusé mercredi la Céni d’impartialité soulignant que celle-ci ne peut superviser l’élection présidentielle prévue en juin 2019.



« La quasi-totalité des membres de la Commission électorale appartiennent aux partis de la majorité au pouvoir et l’Opposition n’y est pas représentée », a affirmé le président de l’Alliance électorale de l’Opposition démocratique, Mohamed Ould Maouloud, lors d’une conférence de presse organisée à Nouakchott.



Il a également insisté sur la nécessité de reformer urgemment la Commission tout en dénonçant l’atermoiement du gouvernement. Une pétition sur la dissolution de la Céni soumise au gouvernement, il y a de ça plusieurs semaines, est restée sans réponse, selon la même source.



« Nous avons contacté le ministre de l’Intérieur la semaine dernière afin de lui rappeler nos revendications mais il semble qu’il y a tergiversation pour mettre l’Opposition devant le fait accompli », a déploré Maouloud.



La Mauritanie élit dans quelques mois son nouveau président.



Le président en exercice, Mohamed Ould Abdel Aziz, avait annoncé qu'il ne briguerait pas un troisième mandat lors de la présidentielle de mi-2019.



Mohammed Bakay, Nadia Janane









