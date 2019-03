Le porte-parole du gouvernement mauritanien Ã  propos de la requÃªte de lâ€™opposition et le sort des blogueurs arrÃªtÃ©s

Sahara Médias - Le ministre de la culture, de l’artisanat et des relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Me Sidi Mohamed O. Maham a déclaré jeudi que le gouvernement étudiait à présent la lettre qui lui a été adressée par l’opposition relative aux élections et qu’une réponse leur sera adressée par le ministre de l’intérieur qui avait reçu le dossier, une fois l’étude terminée.



L’opposition avait adressé une lettre au gouvernement relative à l’organisation des prochaines élections dans laquelle elle demandait une recomposition de la commission électorale, l’ouverture du registre de la liste électorale, la présence d’observateurs internationaux lors des élections, une lettre à laquelle le gouvernement n’a toujours pas répondu.



Le ministre, lors du traditionnel point de presse tenu après le conseil des ministres, a évoqué la question des blogueurs déférés à la prison, accusés d’avoir publié des informations relatives à des fonds gelés qui appartiendraient au président mauritanien.



Le porte-parole du gouvernement a déclaré que le gouvernement n’avait rien à voir avec cette affaire.



Il a ajouté que « les enquêtes sont une arme à deux tranchants qui peut pencher en ta faveur ou se dresser contre toi».



Le procureur de la république près la wilaya de Nouakchott ouest avait déféré à la prison civile les deux blogueurs Abderrahmane O. Weddady et Cheikh O. Jiddou.



Cette mesure est intervenue dans le cadre de l’enquête relative à la publication d’informations relatives au gel de deux milliards de dollars appartenant à des mauritaniens dans des banques émiraties à la demande des renseignements américains.









