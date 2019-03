Lancement, le 1er avril, du 1er camp des jeunes adolescentes

RIM Sport - Le premier camp des jeunes adolescentes sera officiellement lancé, le 1 er avril prochain, par la ministre de la Jeunesse et des Sports, Mme Djinda Ball, lors d’une cérémonie, au siège de la FBBRIM.



Organisée par la Fédération Mauritanienne de Basket-ball , avec l’appui du Projet Prévention des conflits et promotion du dialogue interculturel en Mauritanie, logé au Ministère de la Jeunesse et des Sports et financé par l’Union européenne, ce 1er Camp de vacances sportives réunira 100 jeunes adolescentes âgées de moins de 20 ans, représentant 10 équipes de Nouakchott (1), Nouadhibou (1), Zouerate (1), Atar (1), Rosso(1), Bogué (1), Kaédi (1), Kiffa (1), Aioun (1), et Néma(1), avec comme principale activité, le basket-ball, premier sport féminin en Mauritanie.



Avant le lancement officiel du camp, le samedi 30 mars, les participantes venues des dix régions du pays visiteront le siège de la FFRIM. Le 4 avril, les Jeunes adolescentes se rendront au port Autonome de Nouakchott.



Ce camp sera ponctué par la tenue de diverses communications. Le président de la FBBRIM, Youssouf Fall ouvrira le bal des conférences en abordant dimanche (31 mars)"L'éducation civique des jeunes". Mme Meime Oumar, sage femme exposera, le 2 avril sur « La sante reproductive des jeunes et des adolescentes".



Mme Yakharé Soumaré présentera, le 3 avril, "Les mariages des enfants ". Melle Diarra Sylla de Unovrim présentera "Les TIC et la radicalisation des adolescentes" .Enfin, les jeunes adolescentes vont rencontrer Melle Yasmina Sy,une femme Chef d'entreprise (modèle de réussite) ainsi que des femmes leaders.



Il y aura des travaux en ateliers, des séances d’entraînement quotidien à l’ISJS.



Enfin, les après midi seront consacrés aux compétitions qui se tiendront du samedi 30 mars au samedi 5 avril.C'est dans cette optique que le calendrier des rencontres établi par la DTN s’établit comme suit : la poule A est composée de Nouakchott,Rosso Néma, Atar et Kaédi.On retrouvera dans la poule B,Boghé, Zouérate,Aïoun, Kiffa et Nouadhibou.Samedi,Nouakchott rencontre Rosso.Néma sera opposé à Atar.Dans la poule B,Boghé jouera contre Zouértae. Et enfin,Aïoun se mesurera à Kiffa.



Ces rencontres se joueront sur le plancher de l’ISJS.Les autres confrontations de groupe se disputeront , au terrain de Sebkha.Tout comme, les demi finales prévues, le jeudi 4 avril, Toutefois, la finale, programmée,le 5 avril , aura lieu à l’ISJS



Le programme de ce regroupement d’adolescentes tel que prévu, leur offrira, soutient la FBBRIM, l’occasion de bénéficier d’un cadre où elles participeront à des activités de plein air, de renforcer leur condition physique et leur capital santé, de disputer des compétitions sportives, d’améliorer leurs connaissances techniques en basket-ball, de suivre des conférences sur les compétences de vie courante, leurs problèmes de santé, de radicalisation, d’éducation et d’autonomisation, de rencontrer des jeunes femmes leaders et/ou promotrices de projets réussis, d’échanger et de lier amitié avec d’autres adolescentes de localité, d’origine et de culture différentes. Bon camp !!!









