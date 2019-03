Election prÃ©sidentielle 2019 : Ould Maouloud candidat (SOURCES)

Tawary - Selon des sources bien informées, le conseil national du parti Union des forces de progrès (UFP) a validé la candidature de son président, Dr Mohamed Ould Maouloud, à la magistrature suprême de juin prochain.



C’est après de longues concertations entre les membres de cette instance que la candidature qui était jusque-là contestée par un groupe a été enfin approuvée, précisent les sources précitées.



Un meeting populaire sera organisé, le six avril prochain, sur la place Ibn Abass pour l’annonce officielle de la candidature de l’actuel président de la coalition des partis de l’opposition et leader de l’UFP.



A cet effet, la liste des candidats de l'opposition est actuellement à 3. Il s'agit de Biram Dah Abeid (Sawab-IRA), Sidi Mohamed Ould Boubacar (Coalition de quatre partis d'opposition) et Ould Maouloud (UFP).









